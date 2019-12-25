Беглов заявил, что сохранит рабочие места мобилизуемых в Петербурге

По словам Беглова, он поручил создать в бюджете города резерв денежных средств.

Губернатор Петербурга заявил, что сделают все возможное, чтобы работодатели поддержали мобилизуемых и сохранили за ними рабочие места. В Смольном добавили, что распространят комплекс мер, которые предусмотрены социальным кодексом и другими нормативно-правовыми актами Петербурга, на вновь мобилизованных граждан.

По словам Беглова, он поручил создать в бюджете города резерв денежных средств. Также поручил главам районов взять на личный контроль внеочередной приём детей военнослужащих в образовательные учреждения.

Ранее губернатор Петербурга Беглов заявил, что "будет активизирована работа по установлению местонахождения граждан, уклоняющихся от военной службы". Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Фото: Piter.tv

