Беглов заявил, что недобросовестных подрядчиков при капремонте будут вносить в специальный список

Специалисты ремонтируют более 300 объектов культурного наследия.

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что подрядчики, которые плохо выполняют работы по капремонту, попали в специальный реестр. К ним больше не будут обращаться. Об этом градоначальник сообщил в своем tg-канале.

Как отметил Беглов, власти Северной столицы строго контролируют ход ремонта. За тем, как подрядчики используют деньги, тоже следят.

Отметим, что в этом году городе ведется более 1,5 тысяч видов работ в рамках капремонта. Добавим, что ремонтируют более 300 объектов культурного наследия.

Ранее на Piter.tv: капремонт 1-го Елагина моста завершат до конца 2022 года.

Фото: Piter.tv