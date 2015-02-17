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Беглов заявил, что недобросовестных подрядчиков при капремонте будут вносить в специальный список
Сегодня, 20:55
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Беглов заявил, что недобросовестных подрядчиков при капремонте будут вносить в специальный список

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Специалисты ремонтируют более 300 объектов культурного наследия.

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что подрядчики, которые плохо выполняют работы по капремонту, попали в специальный реестр. К ним больше не будут обращаться. Об этом градоначальник сообщил в своем tg-канале. 

Как отметил Беглов, власти Северной столицы строго контролируют ход ремонта. За тем, как подрядчики используют деньги, тоже следят. 

Отметим, что в этом году городе  ведется более 1,5 тысяч видов работ в рамках капремонта. Добавим, что ремонтируют более 300 объектов культурного наследия.

Ранее на Piter.tv: капремонт 1-го Елагина моста завершат до конца 2022 года.

Фото: Piter.tv

Теги: беглов, капремонт, недобросовестные подрядчики, обещания беглова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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