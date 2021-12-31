Видео: как идет капитальный ремонт 1-го Елагина моста

Работы должны завершить до конца года.

В пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" рассказали, как идет капитальный ремонт 1-го Елагина моста через Среднюю Невку. Его закрыли для движения больше года назад.

На данный момент выполнена большая часть работ. Специалисты забетонировали ростверки шести опор и смонтировали их металлоконструкции, выполнили работы по укреплению берега, установили металлоконструкции двух пролетов. На место поставили электромеханическое оборудование, которое обеспечивает разводку моста.

Сейчас продолжаются работы по берегоукреплению, облицовке гранитом береговых опор. Перильное ограждение находится на реставрации в мастерской.

Завершить капитальный ремонт планируют до конца 2022 года.

Мост является объектом культурного наследия федерального значения. Длина сооружения — 107,5 метров, ширина — 11,5 метров, он состоит из 9 пролетов, один из них — однокрылый разводной.

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Видео: Мостотрест