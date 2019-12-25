Беглов заявил, что дорожные службы выдержали первую проверку снегопадами

Комитет по благоустройству обрабатывает все обращения петербуржцев.

Дорожники Северной столицы смогли выдержать первую проверку снегопадами. Об этом заявил градоначальник Петербурга Александр Беглов.

По словам градоначальника, ежедневно Петербург до полутора тысяч единиц спецтехники.

Тысячи дворников убирают тротуары, ведут борьбу с гололедицей Александр Беглов.

Уточняется, что комитет по благоустройству обрабатывает все обращения петербуржцев касательно уборки улиц.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев предупредили о налипании мокрого снега и гололедице в среду.

Фото: Piter.tv