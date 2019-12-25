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Беглов заявил, что дорожные службы выдержали первую проверку снегопадами
Сегодня, 15:25
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Беглов заявил, что дорожные службы выдержали первую проверку снегопадами

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Комитет по благоустройству обрабатывает все обращения петербуржцев.

Дорожники Северной столицы смогли выдержать первую проверку снегопадами. Об этом заявил градоначальник Петербурга Александр Беглов. 

По словам градоначальника, ежедневно Петербург до полутора тысяч единиц спецтехники. 

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Александр Беглов. 

Уточняется, что комитет по благоустройству обрабатывает все обращения петербуржцев касательно уборки улиц.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев предупредили о налипании мокрого снега и гололедице в среду.

Фото: Piter.tv

Теги: комитет по благосутстройству, смольный, уборка улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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