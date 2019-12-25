Беглов заявил, что Петербург готов поставлять лекарства и медтехнику в регионы РФ

Также Петербург заинтересован в развитии экономического и культурного сотрудничества с Кировской областью.

Петербург готов поставлять лекарственные препараты и медицинскую технику в Кировскую область и другие регионы РФ. Такое заявление сделал губернатор Александр Бегов во время встречи с главной Кировской области Игорем Васильевым.

Мы заинтересованы в расширении поставок в российские регионы. Кроме того, город готов оказывать целый спектр медицинских услуг. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Также Петербург заинтересован в развитии экономического и культурного сотрудничества с Кировской областью. Например, в 2017-2020 годах Петербург поставлял шины, легковые автомобили, медицинское оборудование, взамен от Кировской области получал молочные продукты и каустическую соду.

Сегодня Игорь Васильев и Александр Беглов приняли участие в церемонии установки на Пискаревском мемориальном кладбище памятной плиты кировчанам, защищавшим Ленинград. В годы Великой Отечественной войны Кировская область приняла десятки тысяч эвакуированных ленинградцев, также туда были эвакуированы многие предприятия.

Фото: gov.spb.ru