На Пискаревском кладбище открыли памятную плиту в честь жителей Кировской области, защищавших Ленинград

Сегодня в Кировской области проживает 51 житель блокадного Ленинграда.

На Пискаревском кладбище открыли мемориальную плиту в память о жителях Кировской области, защищавших блокадный Ленинград. Торжественная церемония с участием губернатора Петербурга и губернатора Кировской области прошла 16 марта.

Александр Беглов напомнил, что победа была одна для всех, а полководец Ленинградской Победы, маршал Леонид Александрович Говоров, родился в Вятской губернии. Под его руководством удалось прорвать блокаду в январе 1943-го года и освободить город от вражеской армии через год.

Эта памятная плита – символ мужества и храбрости кировчан, отдавших жизнь за наш город и нашу страну сказал губернатор Петербурга.

В военные годы в Кировскую области были эвакуировали десятки тысяч жителей Ленинграда.

Участники церемонии возложили цветы к памятной плите и венки к монументу Матери-Родины.

Накануне в Кронштадте заложили камень на месте будущего монумента в память о восстании 1921 года. Моряки требовали жить в соответствии с Конституцией и теми лозунгами, с которыми ранее выступал Владимир Ленин. Восстание длилось 18 дней.

Фото: gov.spb.ru