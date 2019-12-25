На Пискаревском кладбище открыли памятную плиту в честь жителей Кировской области, защищавших Ленинград

На Пискаревском кладбище открыли мемориальную плиту в память о жителях Кировской области, защищавших блокадный Ленинград. Торжественная церемония с участием губернатора Петербурга и губернатора Кировской области прошла 16 марта.
Александр Беглов напомнил, что победа была одна для всех, а полководец Ленинградской Победы, маршал Леонид Александрович Говоров, родился в Вятской губернии. Под его руководством удалось прорвать блокаду в январе 1943-го года и освободить город от вражеской армии через год.
Эта памятная плита – символ мужества и храбрости кировчан, отдавших жизнь за наш город и нашу страну
сказал губернатор Петербурга.
В военные годы в Кировскую области были эвакуировали десятки тысяч жителей Ленинграда.
Участники церемонии возложили цветы к памятной плите и венки к монументу Матери-Родины.
Накануне в Кронштадте заложили камень на месте будущего монумента в память о восстании 1921 года. Моряки требовали жить в соответствии с Конституцией и теми лозунгами, с которыми ранее выступал Владимир Ленин. Восстание длилось 18 дней.
Фото: gov.spb.ru
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