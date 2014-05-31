Беглов заявил, что Навальный не прав в деле о клевете на ветерана

Губернатор не назвал оппозиционера по имени и отметил, что "известный блогер" обесценил свои принципы.

В понедельник, 15 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к теме, не относящейся к городской политике. Беглов высказался по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, за которую судят оппозиционера Алексея Навального.

Градоначальник уверен, что оскорбить ветерана может лишь тот человек, который потерял свое нравственное начало. По мнению губернатора, "теперь совершенно неважно, ради каких идей он совершает свои поступки".

Тот, кто унижает старика, никогда не будет прав, ни перед Богом, ни перед людьми. А тот, кто осознанно унижает ветерана, проливавшего кровь за страну, совершает нравственное преступление Александр Беглов.

Беглов уверен, что блогер "ради своих амбиций он пойдет на всё и переступит через любого".

Ранее мы писали, что правительство Германии сообщило об охране Навального местными спецслужбами.

Фото: Instagram / navalny