Правительство Германии сообщило об охране Навального местными спецслужбами

Навального охраняла полиция федеральных земель, на которых он находился.

Правительство Германии сообщило об охране российского оппозиционного политика Алексея Навального местными спецслужбами. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на ответ правительства ФРГ на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге.

В нём сказано, что Навальный с самого прилёта 22 августа до возвращения в Россию находился под охраной немецких силовых ведомств. При этом с 22 августа 2020 года до 31 августа 2020 политика охраняла группа безопасности федерального ведомства уголовной полиции.

После Навального охраняла полиция федеральных земель, на которых он находился.

Ранее в МИД Германии прокомментировали заявление Лаврова об отношениях с ЕС.

Фото: pixabay.com