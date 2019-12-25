В МИД Германии прокомментировали заявление Лаврова об отношениях с ЕС

Напомнили и о словах главы немецкого МИДа.

В МИД Германии прокомментировали заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова об отношениях с Европейским союзом. С заявлением выступила представительница ведомства Андреа Зассе.

Это заявление с нашей точки зрения или для нас действительно странное и не поддается пониманию. Андреа Зассе, официальный представитель министерства иностранных дел Германии

Она напомнила о словах главы немецкого МИДа о том, что Германия заинтересована в развитии сотрудничества с Россией.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к разрыву с ЕС в случае санкций в чувствительных секторах экономики. Чиновник напомнил журналисту, что Россия не хочет изолировать себя от мировой жизни. Однако Москва должна быть готова к такому развитию дел. Лавров завершил монолог поговоркой "Хочешь мира - готовься к войне".