Беглов заявил, что 30 тыс. петербуржцев болеют ковидом

В поликлиниках можно сделать прививки не только от коронавируса, но и от гриппа.

Губернатор Беглов заявил, что ситуация с ковидом в городе контролируемая, но болеют десятки тысяч людей, впереди еще грипп. Об этом он рассказал в ходе традиционного радиообращения.

По словам Беглова, на прошлой неделе в городе резко похолодало, начался сезон гриппа и простуд. Он напомнил, что в поликлиниках можно сделать прививки не только от коронавируса, но и от гриппа.

В комитете по здравоохранению Петербурга заявили, что пик заболеваемости пройден. В городе начали сворачивать койки для ковид-пациентов. В СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" (стационар) выведено 70 инфекционных коек. В детской клинической больнице №5 им. Н.Ф. Филатова выведено 112 инфекционных коек.

Фото: Piter.tv