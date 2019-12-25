Беглов пообещал не жалеть денег на оснащение петербургских школ

Губернатор заявил, что учреждения должны быть хорошо оснащены.

Губернатор Александр Беглов заявил, что школы должны быть хорошо оснащены и заверил, что деньги на эти цели жалеть не будут. Об этом градоначальник сказал 18 марта на круглом столе в Академической гимназии №56, где проходил финал профессионального конкурса "Учитель будущего".

Беглов заметил, что школы должны учитывать интересы родителей и государства одновременно: первым необходимо качественное образование для детей, возможность раскрыть таланты и способности ребят, а также гарантия безопасности и здоровья. Государству же нужны граждане, которые будут защищать интересы страны и хранить ее историю.

Ранее мы писали, что МФЦ будут принимать заявления на зачисление в первый класс с 1 апреля.

Фото: pixabay