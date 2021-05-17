Он отметил, что теперь будет и там делиться новостями с жителями города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов завел канал в Telegram. Первые сообщения от градоначальника появились 12 марта, а сам канал был создан накануне.

Беглов отметил, что открытость является базовым прнципом правительства города. Он подчеркнул, что теперь новостями будет делиться с горожанамии на этой площадке.

Отметим, что посты в Telegram Беглова пока дублируют повестку во "ВКонтакте".

Ранее Беглов попросил петербуржцев ему "ВКонтакте" сообщать о "накрутке" цен.

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