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Беглов завел канал в Telegram
Сегодня, 9:07
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Беглов завел канал в Telegram

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Он отметил, что теперь будет и там делиться новостями с жителями города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов завел канал в Telegram. Первые сообщения от градоначальника появились 12 марта, а сам канал был создан накануне.

Беглов отметил, что открытость является базовым прнципом правительства города. Он подчеркнул, что теперь новостями будет делиться с горожанамии на этой площадке.

Отметим, что посты в Telegram Беглова пока дублируют повестку во "ВКонтакте".

Ранее Беглов попросил петербуржцев ему "ВКонтакте" сообщать о "накрутке" цен. 

Фото: pixabay 

Теги: александр беглов, канал в телеграме, социальные сети александр беглов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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