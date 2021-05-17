Беглов попросил петербуржцев ему "ВКонтакте" сообщать о "накрутке" цен

Губернатор несколько дней получает сообщения от родителей, у которых появились проблемы с использованием соцкарты в «Детском мире».

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что все попытки наживы на жителях города будут резко пресекаться. Так, например, ему несколько поступают сообщения от родителей, у которых возникли проблемы с использованием соцкарты в "Детском мире". Об этом градоначальник написал на своей странице во "ВКонтакте".

Есть обращения и о росте цен на товары, производство и поставка которых не имеют никакого отношения к курсовой разнице. Поручил разобраться в вопросе вице-губернатору Олегу Эргашеву. Руководство магазина заверило, что больше подобных обращений я не получу. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Градоначальник также заявил, что жители Петербурга могут писать ему в комментарии насчет "накрутки" цен на социально значимые товары.

Ранее мы сообщали, что мужчину госпитализировали после прорыва трубы на Комендантском проспекте.

Фото: Piter.TV