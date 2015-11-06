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Мужчину госпитализировали после прорыва трубы на Комендантском проспекте
Сегодня, 20:50
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Мужчину госпитализировали после прорыва трубы на Комендантском проспекте

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Теплоэнергетическая компания пообещала оказать ему всю необходимую помощь.

Мужчина получил ожоги при прорыве трубы у дома №18 на Комендантском проспекте. По словам пресс-службы ГУП ТЭК "СПб", он хотел перейти через лужу.

Инцидент произошел 12 марта в 16:00. Пострадавшим оказался 71-летний мужчина. Его доставили в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. Его жизни ничто не угрожает. В "ТЭК" пообещали оказать пенсионеру всю необходимую помощь.

На теплосети диаметром 219 мм идут ремонтные работы. Горячую воду отключили в 11 жилых домах. Отопление удалось сохранить. Работы постараются завершить до начала следующего дня. 

Фото: администрация Приморского района

Теги: ожог, прорыв трубы, тэк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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