Беглов закроет штаб по борьбе с ковидом в Петербурге

Оперштаб создали 3 февраля 2020 года.

Во вторник, 29 ноября, губернатор Петербурга Беглов предложил рассмотреть проект постановления о прекращении работы оперативного штаба по борьбе с ковидом в Петербурга. Документ опубликовали на сайте Смольного.

В документе указано, что Беглов "постановляет признать утратившим силу постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 03.02.2020 № 6-пг "О создании Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге"".

Оперштаб создали 3 февраля 2020 года. С 23 марта того же года в Петербурге также начал действовать межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению вируса.

Ранее за сутки ковидом заразились 580 петербуржцев. Так, 69 петербуржцев госпитализировали, а 405 пациентов выписались из стационара. При этом с начала пандемии в Петербурге зафиксировали 1 797 758 случаев заражения, из них 1 756 950 пациентов выздоровели, а 36 112 скончались.

Фото: Piter.tv

