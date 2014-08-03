Беглов закрыл прием вопросов через личный аккаунт во "ВКонтакте"

Градоначальник подчеркнул, что петербуржцы могут оставлять свои вопросы и предложения в комментариях под постами.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице во "ВКонтакте" временно закрыл прием вопрос через личные сообщения.

Вынужден временно закрыть прием личных сообщений из-за сбоев в работе интеграционного сервиса "ВКонтакте", обеспечивающего передачу поступивших от вас сообщений из моей лички в систему контроля исполнения поручений органами власти. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Градоначальник подчеркнул, что петербуржцы могут оставлять свои вопросы и предложения в комментариях под постами. Жители Северной столицы уже запустили процесс.

В частности, много вопросов об уборке Петербурга от снега.

Какой срок вывоза снега с улиц города? Дороги расчистили, тротуары тоже, но кучи остались. Почистите, пожалуйста, дорожки в Удельном парке, видела, как там группа детей часто бегает. На Моисеенко почистите тротуары. С дорогой все нормально, а вот про тротуар не могу так сказать. Жители Петербурга

Ранее на Piter.TV: губернатор рассказал, как Петербург решает проблему дефицита соцобъектов.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов