Беглов закрыл прием вопросов через личный аккаунт во "ВКонтакте"

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице во "ВКонтакте" временно закрыл прием вопрос через личные сообщения.
Вынужден временно закрыть прием личных сообщений из-за сбоев в работе интеграционного сервиса "ВКонтакте", обеспечивающего передачу поступивших от вас сообщений из моей лички в систему контроля исполнения поручений органами власти.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Градоначальник подчеркнул, что петербуржцы могут оставлять свои вопросы и предложения в комментариях под постами. Жители Северной столицы уже запустили процесс.
В частности, много вопросов об уборке Петербурга от снега.
Какой срок вывоза снега с улиц города? Дороги расчистили, тротуары тоже, но кучи остались.
Почистите, пожалуйста, дорожки в Удельном парке, видела, как там группа детей часто бегает.
На Моисеенко почистите тротуары. С дорогой все нормально, а вот про тротуар не могу так сказать.
Жители Петербурга
Ранее на Piter.TV: губернатор рассказал, как Петербург решает проблему дефицита соцобъектов.
Фото: ВКонтакте / Александр Беглов
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