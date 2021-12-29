Беглов: за год в Петербурге туристический поток вырос в два раза

Губернатор сообщил, что в городе началась масштабная информационная кампания привлечению иностранных туристов и активизировал участие в межрегиональных программах.

Стало известно, что за минувший 2021 год Северную столицу посетили более 6 млн туристов. Это в два раза больше, чем в 2020 году. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в беседе с "РИА Новости".

По словам губернатора, задача - восстановить поток туристов в кратчайшие сроки после снятия ограничений и открытия границ. Он сообщил, что в городе началась масштабная информационная кампания привлечению иностранных туристов и активизировал участие в межрегиональных программах.

Отметим, что 2019 год стал рекордным для Северной столицы. Тогда город посетили 10,5 млн туристов, где половина была иностранцев.

Ранее Беглов заявил, что Петербург не вернется к доковидному образу жизни.

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