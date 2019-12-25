Беглов ввел персональную ответственность чиновников за согласованные мероприятия

С 4 декабря также полностью запрещается работа аквапарков и океанариумов, приостанавливается работа музеев, выставок и театров.

Власти Петербурга ввели персональную ответственность чиновников за согласованные мероприятия. Обновленную версию постановления № 121 с подписью губернатора опубликовали на сайте администрации города.

Теперь чиновники лично обязаны следить за соблюдением ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

Напомним, что в новогодние праздники в Петербурге закроют театры и музеи. Также под закрытие попали зоопарк и аквапарк. Кроме того, в городе не будут принимать посетителей с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга рассказали о причинах новогодних запретов.

Фото:Беглов/вк