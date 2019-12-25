Беглов ввел персональную ответственность чиновников за согласованные мероприятия

Власти Петербурга ввели персональную ответственность чиновников за согласованные мероприятия. Обновленную версию постановления № 121 с подписью губернатора опубликовали на сайте администрации города.
Теперь чиновники лично обязаны следить за соблюдением ограничительных мер во время пандемии коронавируса.
Напомним, что в новогодние праздники в Петербурге закроют театры и музеи. Также под закрытие попали зоопарк и аквапарк. Кроме того, в городе не будут принимать посетителей с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания.
Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга рассказали о причинах новогодних запретов.
Фото:Беглов/вк
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