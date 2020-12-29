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Беглов вручил детям подарки в Михайловском театре
Сегодня, 13:24
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Беглов вручил детям подарки в Михайловском театре

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Гости посмотрели спектакль "Щелкунчик".

В четверг, 7 января, губернатор Петербурга Александр Беглов прибыл в Михайловский театр, чтобы вручить подарки детям с ограниченными возможностями. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Маленькие посетители театра собрались на просмотр спектакля "Щелкунчик". Глава города узнал у них, как проходит учеба и расспросил об увлечениях детей.

Дети вручили губернатору ответный подарок - большой рисунок ангела.

Ранее мы рассказали о том, что в Казанском соборе прошла Рождественская служба.

Фото: Telegram / poolnumber78

Теги: губернатор петербурга, михайловский театр, рождество, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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