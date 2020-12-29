Беглов вручил детям подарки в Михайловском театре

Гости посмотрели спектакль "Щелкунчик".

В четверг, 7 января, губернатор Петербурга Александр Беглов прибыл в Михайловский театр, чтобы вручить подарки детям с ограниченными возможностями. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Маленькие посетители театра собрались на просмотр спектакля "Щелкунчик". Глава города узнал у них, как проходит учеба и расспросил об увлечениях детей.

Дети вручили губернатору ответный подарок - большой рисунок ангела.

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Фото: Telegram / poolnumber78