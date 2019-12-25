К памятнику Петра I в Кронштадте возложили цветы

В день рождения основателя Санкт-Петербурга и Кронштадта Петра I, губернатор Александр Беглов возложил цветы к памятнику императору в Петровском парке Кронштадта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.
От всех ленинградцев-петербуржцев, от всего нашего города - вечная благодарность и добрая память!
Александр Беглов
Памятник Петру I установили в Петровском парке Кронштадта в 1841 году, в день празднования 132-й годовщины Полтавской битвы. Памятник был отлит Петром Клодтом по модели французского скульптора Теодора Жака.
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Фото: gov.spb
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