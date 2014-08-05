Беглов возглавил рейтинг политиков Петербурга по упоминанию в СМИ за июнь

Имя губернатора опубликовали в СМИ 17 599 раз.

В понедельник, 12 июля, "Петербургский дневник" поделился данными совместного с "Медиалогией" проекта, в котором определяется, какой политик чаще упоминался в СМИ ежемесячно.

Так, в прошедшем первом месяце лета лидирующую позицию занял губернатор Петербурга Александр Беглов, его упомянули 17 599 раз.

За ним идет депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов – 2694 упоминания. Тройку замыкает председатель петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров – 1995 упоминаний. В пятерку политиков вошли также депутат городского ЗакСа Максим Резник и вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

По словам политолога Юрия Светова, рейтинг иллюстрирует текущую повестку: город продолжает борьбу с пандемией, но не забывает о своем культурном предназначении.

Если сравнивать данный рейтинг с тем, что был месяц назад, то заметно появление Бориса Пиотровского. Во всем остальном рейтинг стандартный. Губернатор занимает первое место, а остальные – участники начавшейся избирательной компании, которые раньше вели себя не так активно. Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития

Ранее мы писали, что комздрав Ленобласти осуществляет массовые закупки медицинских средств для борьбы с COVID-19.

Фото: Александр Беглов / Вконтакте