Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Рязанской области

Трагедия произошла утром 22 октября.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве и пожаре на заводе "Эластик" в поселке Лесной (Рязанская область). Обращение губернатору регина Любимову Николаю Беглов направил 22 октября.

Трагедия, принесшая горе в семьи погибших, никого не может оставить равнодушным. В этот тяжелый час мы выражаем слова сочувствия и поддержки жителям Рязанской области. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Утром 22 октября в пороховом цехе ФГУП "Эластик" в Рязанской области произошел сначала взрыв, после чего начался пожар. Среди основных версий случившегося – нарушение технологических процессов. В результате погибли 17 человек. Возбуждено уголовное дело, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Фото: пресс-служба МЧС России