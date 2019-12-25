  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Рязанской области
Сегодня, 21:47
101
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Рязанской области

0 0

Трагедия произошла утром 22 октября.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве и пожаре на заводе "Эластик" в поселке Лесной (Рязанская область). Обращение губернатору регина Любимову Николаю Беглов направил 22 октября. 

Трагедия, принесшая горе в семьи погибших, никого не может оставить равнодушным. В этот тяжелый час мы выражаем слова сочувствия и поддержки жителям Рязанской области.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Утром 22 октября в пороховом цехе ФГУП "Эластик" в Рязанской области произошел сначала взрыв, после чего начался пожар. Среди основных версий случившегося – нарушение технологических процессов. В результате погибли 17 человек. Возбуждено уголовное дело, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Фото: пресс-служба МЧС России

Теги: александр беглов, пожар, рязанская область
Категории: Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии