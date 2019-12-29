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Беглов: в Петербурге выдали жилье всем воинам-афганцам

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В городе расселили 84 семьи.

В пятницу, 28 февраля, стало известно, что в Северной столице выдали жилье всем воинам-афганцам.  Об этом в эфире передачи "Новый взгляд" заявил Беглов.

Отмечается, что соответствующее поручение градоначальник дал еще о год назад на встрече, приуроченной к 30-летию вывода войск из Афганистана. В итоге в Северной столице удалось расселить 84 семьи.

Также градоначальник добавил, что в петербурге решается вопрос с обманутыми дольщиками. Так, за этот год 20 домов уже сдались под чутким присмотром властей

Ранее мы сообщали о том, что между Петербургом и Финляндией увеличился товарооборот.

Фото:Беглов/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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