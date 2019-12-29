Беглов: в Петербурге выдали жилье всем воинам-афганцам

В городе расселили 84 семьи.

В пятницу, 28 февраля, стало известно, что в Северной столице выдали жилье всем воинам-афганцам. Об этом в эфире передачи "Новый взгляд" заявил Беглов.

Отмечается, что соответствующее поручение градоначальник дал еще о год назад на встрече, приуроченной к 30-летию вывода войск из Афганистана. В итоге в Северной столице удалось расселить 84 семьи.

Также градоначальник добавил, что в петербурге решается вопрос с обманутыми дольщиками. Так, за этот год 20 домов уже сдались под чутким присмотром властей

Ранее мы сообщали о том, что между Петербургом и Финляндией увеличился товарооборот.

Фото:Беглов/вк