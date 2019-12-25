Беглов в День энергетика открыл новую котельную в Приморском районе

Она открылась на проспекте Королева, 81, корпус 1, строение 1.

Во вторник, 22 декабря, в Северной столице открыли новую котельную в Приморском районе. Об этом заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Котельная появилась на проспекте Королева, 81, корпус 1, строение 1.

В этом году мы вложили 13 миллиардов для ремонта и замены теплосетей. Энергетики достойно и надежно подготовились к отопительному сезону Александр Беглов.

Напомним, что в Северной столице сегодня празднуют День энергетика.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов поздравил энергетиков Петербурга с профессиональным праздником.

Фото: pixabay