Беглов поздравил энергетиков Петербурга с профессиональным праздником

Во вторник, 22 декабря, в Северной столице отмечают День энергетика. С праздником рабочих поздравил градоначальник Петербурга Александр Беглов. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Смольного.
Градоначальник отметил, что от надежности снабжения электричеством, водой и теплом зависит комфорт и благополучие горожан.
Эта важная отрасль обеспечивает устойчивое развитие нашего мегаполиса и его экономики
Александр Беглов.
Только в этом году в эксплуатацию были введены две крупные электрические подстанции в Приморском районе.
Ранее мы сообщали о том, что вторник в Петербурге будет пасмурным и дождливым.
Фото: Александр Беглов/вк
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