Беглов поздравил энергетиков Петербурга с профессиональным праздником

В ближайшие дни войдет в строй и подстанция в Петроградском районе.

Во вторник, 22 декабря, в Северной столице отмечают День энергетика. С праздником рабочих поздравил градоначальник Петербурга Александр Беглов. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Смольного.

Градоначальник отметил, что от надежности снабжения электричеством, водой и теплом зависит комфорт и благополучие горожан.

Эта важная отрасль обеспечивает устойчивое развитие нашего мегаполиса и его экономики Александр Беглов.

Только в этом году в эксплуатацию были введены две крупные электрические подстанции в Приморском районе.

Ранее мы сообщали о том, что вторник в Петербурге будет пасмурным и дождливым.

Фото: Александр Беглов/вк