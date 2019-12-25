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Беглов поздравил энергетиков Петербурга с профессиональным праздником
Сегодня, 9:28
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Беглов поздравил энергетиков Петербурга с профессиональным праздником

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В ближайшие дни войдет в строй и подстанция в Петроградском районе.

Во вторник, 22 декабря, в Северной столице отмечают День энергетика. С праздником рабочих поздравил градоначальник Петербурга Александр Беглов. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Смольного.

Градоначальник отметил, что от надежности снабжения электричеством, водой и теплом зависит комфорт и благополучие горожан.

Эта важная отрасль обеспечивает устойчивое развитие нашего мегаполиса и его экономики

Александр Беглов.

Только в этом году в эксплуатацию были введены две крупные электрические подстанции в Приморском районе.

Ранее мы сообщали о том, что вторник в Петербурге будет пасмурным и дождливым.

Фото: Александр Беглов/вк

Теги: беглов, день энергетика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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