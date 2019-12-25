Вторник в Петербурге будет пасмурным и дождливым

Температурный фон окажется на 5-6 градусов теплее нормы.

Во вторник, 22 декабря, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться северной периферией далекого антициклона. При этом на погоду в городе эти изменения барического поля повлияют мало – она останется облачной, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон сегодня окажется на 5-6 градусов теплее нормы. Столбики термометров в городе покажут +1…+3 градусов, в Ленобласти ожидается -2…+3 градусов.

Порывы юго-западного ветра достигнут 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее синоптик предупредил петербуржцев о снегопадах и похолодании.

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