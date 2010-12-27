Беглов распорядился построить два детских сада в Петербурге

Учреждения появятся в Московском и Красногвардейском районах.

В понедельник, 2 декабря, на заседании петербургского правительства обсудили строительство социальных объектов. Губернатор Александр Беглов одобрил предложение построить два детских садика в Московском и Красногвардейском районах.

Одно детское учреждение возведут на Республиканской улице, место второго, в Московском районе, пока не определили точно. Социальные объекты построят в новых микрорайонах с условием передачи их городу.

А в Красносельском районе вскоре откроется новая школа.

Фото: Piter.TV