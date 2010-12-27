Новую школу на улице Маршала Казакова откроют в середине января

Учебное заведение вместит почти 1400 учеников.

В Петербурге стало одной школой больше: в Красносельском районе построили общеобразовательное учреждение №219. Возведением занимался холдинг РСТИ, скоро объект получит разрешение на ввод в эксплуатацию.

В субботу, 30 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил свежепостроенную школу во время рабочего обхода. Здание в доме №68 по улице Маршала Казакова вместит 1375 учеников, три библиотеки, два спортзала и бассейна, крупный актовый зал, компьютерные классы В школе уже выполнили внутреннюю отделку помещений, установили необходимое оборудование в разных блоках, благоустроили территорию.

По словам Беглова, школа откроется уже в середине января.

Ранее мы писали, что владельцы гаражей в Приморском районе выступили против их сноса.

Фото: пресс-служба РСТИ