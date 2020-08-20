Беглов: союзу Петербурга и Ленобласти нет равных в Северной Европе

Губернатор оценил работу своего коллеги Александра Дрозденко.

В среду, 20 августа, во время заседания Координационного совета Петербурга и Ленинградской области, глава города Александр Беглов рассказал о продуктивности работы двух регионов. По словам губернатора, когда Петербург и 47-ой регион объединяют силы, им нет равных не только на Северо-Западе, но и во всей Северной Европе.

В качестве примера Беглов привел работу регионов на международном экономическом форуме: во время мероприятия удалось подписать совместные соглашения на 1 триллион рублей.

Отдельно губернатор отметил своего коллегу Александра Дрозденко, который хорошо разбирается в ситуации на петербургском рынке.

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Видео: Piter.TV