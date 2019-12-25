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В Петербурге сократили выдачу разрешений на установку и использование рекламных конструкций
Сегодня, 12:49
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himif

В Петербурге сократили выдачу разрешений на установку и использование рекламных конструкций

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Соответствующее постановление губернатор подписал 20 мая.

В Петербурге станет проще получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также объектов для размещения информации. Соответствующее постановление 20 мая подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно документу, срок выдачи таких разрешений сократится с двух месяцев до сорока пяти дней, все с целью улучшения качества предоставления госуслуг.

Ранее мы рассказывали, что ГАТИ выдала 281 разрешение на ремонт многоквартирных домов в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: баннер, разрешение, реклама
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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