Александр Беглов снял с повестки заседания половину вопросов

Сейчас идет обсуждение поправок в генеральный план города.

Врио губернатора Александр Беглов снял с повестки дня заседания правительства два вопроса: проектирования и строительства объектов недвижимости, а также утверждение планировок с проектами межевания территорий. Об этом сообщает "Канал Санкт-Петербург"

Я бы предложил снять вопросы и более детально их проработать. Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

Сейчас идет обсуждение поправок в генеральный план города. Ранее будут рассмотрены изменения в законы о налогах и сборах.

Ранее сообщалось, что Беглов просит чиновников как можно скорее расселить коммуналки.

Фото: gov.spb.ru