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Александр Беглов снял с повестки заседания половину вопросов
Сегодня, 11:54
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alexandra08
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Александр Беглов снял с повестки заседания половину вопросов

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Сейчас идет обсуждение поправок в генеральный план города.

Врио губернатора Александр Беглов снял с повестки дня заседания правительства два вопроса: проектирования и строительства объектов недвижимости, а также утверждение планировок с проектами межевания территорий. Об этом сообщает "Канал Санкт-Петербург"

Я бы предложил снять вопросы и более детально их проработать.

Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

Сейчас идет обсуждение поправок в генеральный план города. Ранее будут рассмотрены изменения в законы о налогах и сборах.

Ранее сообщалось, что Беглов просит чиновников как можно скорее расселить коммуналки.

Фото: gov.spb.ru

Теги: александр беглов , врио губернатора , врио губернатора беглов
Категории: Лента новостей Новости СПб

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