Александр Беглов снял с повестки заседания половину вопросов

Врио губернатора Александр Беглов снял с повестки дня заседания правительства два вопроса: проектирования и строительства объектов недвижимости, а также утверждение планировок с проектами межевания территорий. Об этом сообщает "Канал Санкт-Петербург"
Я бы предложил снять вопросы и более детально их проработать.
Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.
Сейчас идет обсуждение поправок в генеральный план города. Ранее будут рассмотрены изменения в законы о налогах и сборах.
Ранее сообщалось, что Беглов просит чиновников как можно скорее расселить коммуналки.
Фото: gov.spb.ru