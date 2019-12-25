"Женщины не любили меня": Беглов объяснил причины открытия салонов красоты в Петербурге

Накануне глава города дал указание открыть торговые центры в Петербурге к 27 июля.

В среду, 22 июля, стало известно о том, что градоначальник Северной столицы объяснил причины открытия салонов красоты в Петербурге. Соответствующее заявление глава Северной столицы сделал в интервью РБК.

Беглов отметил, что много салонов красоты просили открыться.

Женщины не любили меня за то, что не разрешал долгое время открыть. Тем не менее открыли, бассейны открыли, бани открыли. Много чего открыли Александр Беглов

Напомним, что ранее власти Петербурга также анонсировали открытие торговых центров в Северной столице. Планируется, что они заработают в штатном режиме с 27 июля.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга рассказал, кого не коснутся сокращения в администрации города.

Фото:Беглов/вк