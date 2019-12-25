Беглов считает важным, чтобы коронавирус не останавливал развитие Петербурга

Он просит петербуржцев поддержать властей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что город должен развиваться, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом он сказал в радиообращении 24 мая.

Градоначальник напомнил, что COVID-19 никуда не уходит, поэтому граждане должны научиться жить обычной жизнью рядом с инфекцией. Правительство Петербурга рассчитывает на поддержку жителей.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости майскими праздниками. Кроме того, в ведомстве отметили, что горожане пренебрегают масочным режимом. Ситуацию назвали напряженной.

Фото: Piter.TV