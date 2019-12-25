  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Губернатор Петербурга предстал перед публикой без усов
Сегодня, 14:30
100
kraratau27

Губернатор Петербурга предстал перед публикой без усов

0 0

На данный момент неизвестна причина смены имиджа главы города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предстал перед публикой без усов. Об этом стало известно в пятницу, 21 мая, во время награждения бизнесменов в Смольном. 

На данный момент неизвестна причина смены имиджа главы города. Петербуржцы по-разному отреагировали на отсутствие усов у губернатора. Некоторые граждане отметили, что Беглову идёт без усов, а кто-то вовсе не узнал губернатора в новом облике.

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга поблагодарил предпринимателей за помощь в период пандемии. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: беглов, губернатор, смена имиджа, усы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии