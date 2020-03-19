Градоначальник заявил, что в городе создана соответствующая рабочая группа.

В четверг, 19 марта, градоначальник Петербурга Александр Беглов рассказал о поддержке петербургского бизнеса в период пандемии коронавируса. Он сделал заявление во время конференции в ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева", где расшифровали геном коронавируса.

Градоначальник заявил, что в городе создана соответствующая рабочая группа. Возглавляет эту группу вице-губернатор Елин Евгений Иванович. Градоначальник отметил, что он уже встретился с частью представителей бизнеса.

"Мы готовим мероприятия по поддержке бизнеса. Особенно мы понимаем, что начинается летний период и это туристический период. И средний и малый бизнес от этого (эпидемия коронавируса) страдает. Они берут кредиты...", —сказано в сообщении.

Также губернатор отметил, что город аккумулирует для решения соответствующей проблемы средства.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге мошенники стучатся в квартиры из-за коронавируса.

Видео:Piter.TV