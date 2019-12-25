В Петербурге мошенники стучатся в квартиры из-за коронавируса

Если вдруг в квартиру позвонили "дезинфекторы" или "врачи", то стоит позвонить в службу "112".

Под предлогом борьбы с коронавирусом в жилье пытаются попасть воры и грабители. Петербургский комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности попросил быть внимательнее и в принципе не доверять незнакомцам, которые без предупреждения пытаются попасть в квартиру.

В комитете сообщили, что в связи с коронавирусом вообще никто из служб не ходит по домам из-за коронавируса. Если вдруг в квартиру позвонили "дезинфекторы" или "врачи", то стоит позвонить в службу "112". Также полиция сейчас активно ищет тех, кто распространяет ложкою информацию об инфекции.

На веру можно принимать исключительно официальные данные. ВПетербурге работают Telegram-канал и Яндекс-чат, где размещают оперативную и достоверную информацию о коронавирусе.

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом.

Фото: ВК/ Комитет по вопросам правопорядка и безопасности