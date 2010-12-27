Беглов распорядился увеличить прием абитуриентов в медколледжи Петербурга

Губернатор высказал решение по итогам объезда Красносельского района.

Сегодня, 30 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе объезда Красносельского района посетил СПбГБПОУ "Медицинский колледж № 2", сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов заявил, что основной кадровой проблемы здравоохранения Петербурга является нехватка медсестер.

"Дефицит - 7400 человек, а выпуск - 2040 в год. Нужно связать систему трудоустройства выпускников колледжа и общегородскую систему обеспечения кадрами наших медицинских учреждений. Чтобы молодые специалисты уходили не в федеральные и частные учреждения, а работали в городских", – отметил глава города.

Александр Беглов отметил, что для ликвидации нехватки младшего медицинского персонала в медицинских учреждениях со следующего года в городе будет увеличен прием абитуриентов во всех медицинских образовательных учреждениях города.

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