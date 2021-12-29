Беглов проверил качество уборки снега в Сестрорецке

По информации администрации Петербурга, из 58 дворов очищено 52.

В субботу, 5 февраля, губернатор Северной столицы проверил, как обстоят дела с уборкой снега в Сестрорецке. Градоначальник считает, что состояние контейнерных площадок и качество уборки снега можно назвать удовлетворительным. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов признался, что жалоб на плохое содержание города он практически не получил. По информации администрации Петербурга, из 58 дворов очищено 52. В Сестрорецке привели в порядок 85% внутриквартальных территорий. Город убирают 37 дворников и 20 единиц техники.

Не оценил губернатор лишь сугробы на спортплощадке по улице Володарского. Глава Северной столицы позвонил директору Центра физкультуры, спорта и здоровья и попросил очистить участок от снега.

Ранее на Piter.tv: за прошедшую неделю в городе очистили от снега 76% кровель и более 3 тыс. дворов.

Фото: Piter.tv