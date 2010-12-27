Планируется обсудить проектирование и строительство объектов недвижимости в городе.

В понедельник, 2 декабря, Беглов встретится с членами правительства Петербурга по вопросам недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что на встрече обсудят заключения концессионного соглашения о реконструкции объекта на Каменноостровском проспекте 58-60, литеры А, В. В настоящее время, в этом здании располагаются механические мастерские Ветцера. Власти Северной столицы намерены приспособить эти помещения под зону отдыха.

На совещании также обсудят проектирование и строительство объектов недвижимости в городе.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появится научно-образовательный комплекс центра Алмазова.

Фото:администрация города