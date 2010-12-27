Строительство комплекса планируют начать уже в этом году.

В понедельник, 2 декабря, в Петербурге появится научно-образовательный комплекс центра Алмазова. Об этом сообщают РИА новости.

Известно, что начальная цена соответствующего контракта составит 5,147 млрд рублей. Научно-образовательный комплекс появится на Коломяжском проспекте. Планируется, что площадь здания составит 65 тысяч квадратных метров. Авторы проекта заявили, что в здании смогут обучаться 1,7 тысячи человек. Также в комплексе разместят общежитие на 620 мест.

Напоним, что субсидию на этот комплекс выделил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее мы сообщали о том, что из-за начала строительства второго вестибюля "Василеостровской" ограничат движение транспорта.

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