Из-за начала строительства второго вестибюля "Василеостровской" ограничат движение транспорта

Со 2 по 7 декабря будет ограничен проезд у дома № 38 на 10-11 линии Васильевского острова.

Подготовительные работы перед строительством второго вестибюля станции метро "Василеостровская" ограничат движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Со 2 по 7 декабря будет ограничен проезд у дома № 38 на 10-11 линии Васильевского острова. Там будут бурить скважину.

Также до 29 февраля будет ограничен проезд по проспекту Косыгина от проспекта Наставников до Белорусской улицы. На этом участке будут прокладывать канализацию.

Проектирование второго вестибюля станции метро "Приморская" продлили.

Фото: Piter.TV