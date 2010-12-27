Беглов просит петербуржцев сообщать о плохой уборке крыш

Потенциально опасные с точки зрения образования сосулек и наледи кровли расположены в основном в центральных районах города.

В понедельник, 16 декабря, стало известно о том, что Беглов попросил петербуржцев сообщать о плохой уборке крыш. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По словам руководителя Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Олега Зотова, в список с потенциально опасными крышами преимущественно входят постройки в центре Петербурга. Чаще всего сосулям и наледи подвержены нежилые дома.

"Без жителей мы не справимся. Поэтому я рекомендую вам разработать совместно систему, чтобы граждане могли сообщать и направлять на ваш сайт фотографии, где плохо убрана крыша, наледи, чтобы оперативно реагировать", —заявил Беглов.

В ведомстве отметили, что в данный момент петербуржцы могут воспользоваться порталом "Наш Петербург". Однако ГАТИ намерено создать новую систему для сообщений о сосулях.

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