Беглов прокомментировал протечки на новых станциях метро

Накануне петербуржцы вновь заметили воду на "Дунайской".

В Смольном объяснили, почему протекают новые станции метро Фрунзенского радиуса.

Александр Беглов признал, что "определенные проблемы" есть, передало "Интерфакс". При этом губернатор Петербурга заявил о том, что отсутствие станций метро хуже, чем небольшие проблемы.

Как объяснил градоначальник, на станциях происходят протечки из-за особенностей грунтов. На более поверхностных станциях не удается достичь полной гидроизоляции объектов, при этом бороться с этим продолжают.

Напомним, три новых станции "фиолетовой" ветки открылись 3 октября. В первый же день петербуржцы заметили на "Дунайской" струи воды.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished