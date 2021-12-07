Беглов продлил ковидные ограничения на два месяца

В среду, 26 октября, стало известно, что губернатор Петербурга продлил действие ковидных ограничений. Соответствующее постановление уже подписано, передает пресс-служба Смольного.
Ограничения продлевают на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу.
Ранее медикам из Петербурга ограничили выезд за границу. Согласно документу, медикам больше нельзя выезжать за границу в служебные командировки. Ограничения также коснулись поездок личного характера.
Фото: Piter.tv
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