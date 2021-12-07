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Беглов продлил ковидные ограничения на два месяца
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Беглов продлил ковидные ограничения на два месяца

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Ограничения продлевают на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу. 

В среду, 26 октября, стало известно, что губернатор Петербурга продлил действие ковидных ограничений. Соответствующее постановление уже подписано, передает пресс-служба Смольного. 

Ограничения продлевают на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу. 

Ранее медикам из Петербурга ограничили выезд за границу. Согласно документу, медикам больше нельзя выезжать за границу в служебные командировки. Ограничения также коснулись поездок личного характера.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: беглов, ковид, ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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