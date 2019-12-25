Смольный призывает горожан поддержать петербургских кандидатов в депутаты Госдумы

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан поддержать кандидатов Северной столицы в депутаты Государственной думы. Об этом глава заявил на заседании городского правительства 27 июля.
По словам Беглова, благодаря поддержке горожан в думе будет больше депутатов, которые смогут оказать помощь городу.
Чем шире будет наше представительство в российском парламенте, тем более активную помощь смогут оказать городу наши депутаты.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Также глава города выразил благодарность депутатам Госдумы и членам Совета Федерации за помощь Петербургу во время пандемии коронавируса.
Напомним, выборы в Государственную Думу будут многодневными. Они состоятся с 17 по 19 сентября.
Фото: pikabu.ru
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