  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный призывает горожан поддержать петербургских кандидатов в депутаты Госдумы
Сегодня, 14:14
179
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Смольный призывает горожан поддержать петербургских кандидатов в депутаты Госдумы

0 0

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан поддержать кандидатов Северной столицы в депутаты Государственной думы. Об этом глава заявил на заседании городского правительства 27 июля. 

По словам Беглова, благодаря поддержке горожан в думе будет больше депутатов, которые смогут оказать помощь городу. 

Чем шире будет наше представительство в российском парламенте, тем более активную помощь смогут оказать городу наши депутаты. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Также глава города выразил благодарность депутатам Госдумы и членам Совета Федерации за помощь Петербургу во время пандемии коронавируса.

Напомним, выборы в Государственную Думу будут многодневными. Они состоятся с 17 по 19 сентября.

Фото: pikabu.ru

Теги: выборы, госдума, смольный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии