Беглов намерен созваниваться с петербуржцами

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что Беглов призвал петербуржцев оставлять ему номера телефонов для связи. Об этом градоначальник заявил на своей страничке в соцсети "ВКонтакте".
Градоначальник отметил, что соответствующие меры упростят решения вопросов, которые волнуют горожан.
"Большая просьба – когда пишете сообщения на мою страничку, указывайте номер телефона, адрес. Бывают сложности – не могу перезвонить или дать поручение",
—сказано в сообщении.
Также александр беглов выразил благодарность петербуржцам за их обращения.
Ранее мы сообщали о том, что комитет по промышленности Петербурга возглавил новый председатель.
Фото:Александр Беглов / "ВКонтакте
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