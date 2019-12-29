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Беглов намерен созваниваться с петербуржцами
Сегодня, 12:16
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IRINA_CHALKINA

Беглов намерен созваниваться с петербуржцами

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По его словам, это упростит и ускорит решение вопросов.

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что Беглов призвал петербуржцев оставлять ему номера телефонов для связи. Об этом градоначальник заявил на своей страничке в соцсети "ВКонтакте".

Градоначальник отметил, что соответствующие меры упростят решения вопросов, которые волнуют горожан.

"Большая просьба – когда пишете сообщения на мою страничку, указывайте номер телефона, адрес. Бывают сложности – не могу перезвонить или дать поручение",

—сказано в сообщении.

Также александр беглов выразил благодарность петербуржцам за их обращения. 

Ранее мы сообщали о том, что комитет по промышленности Петербурга возглавил новый председатель.

Фото:Александр Беглов / "ВКонтакте

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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