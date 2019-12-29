Комитет по промышленности Петербурга возглавил новый председатель

До 29 января текущего года данную должность занимал Юрий Калабин.

Новым главой городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле стал Кирилл Соловейчик. В свою должность он вступил с утра 27 февраля и был представлен коллективу. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

До 29 января текущего года данную должность занимал Юрий Калабин, который после этого перешел в федеральное правительство РФ.

Кирилл Соловейчик окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности "Математика", а также Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Также он является доктором экономических наук. С мая 2010 по апрель 2012 года он был зампредседателя председателя комитета экономического развития и торговли правительства Петербурга, а потом стал президентом ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ".

Александр Ситов стал замглавы петербургского комитета по промышленной политике/

Фото: Facebook/ Кирилл Соловейчик