Беглов предложил увеличить размер минимального пособия по безработице

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил увеличить минимальное пособие по безработице. Соответствующую меру для поддержки городской экономики градоначальник озвучил на заседании штаба по борьбе с распространением коронавируса.

На данный момент получатели такого пособия имеют минимальный размер выплаты в полторы тысячи рублей из-за того, что долго не работали. В условиях пандемии, когда многие горожане лишились своей работы из-за закрывшихся организаций, минимальный размер пособия предложили увеличить до 6000 рублей. Такую сумму смогут получить те, кто лишился работы до марта текущего года. Пострадавшим от коронавируса самозанятым людям Беглов предложил выплатить пособие по нетрудоспособности в размере чуть больше 12 тысяч рублей.

Смольный пообещал пожилым петербуржцам выплаты за самоизоляцию в ближайшие дни.

Фото: pixabay