Беглов предложил учредить День работника ФСИН

Отмечать его предлагается 12 марта.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил установить в России новый праздник — День работника ФСИН. Законопроект опубликован на сайте Заксобрания.

В документе праздник называется "День работника уголовно-исполнительной системы" и отмечать его предлагается 12 марта.

Принимая во внимание значимость и важность деятельности органов уголовно-исполнительной системы, предлагается установить профессиональный праздник. выдержка из пояснительной записки

При этом в России уже 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел, который был утвержден в 2011 году.

Ранее губернатор Петербурга рассказал о планах по дорожному строительству в городе.

Фото: Piter.tv