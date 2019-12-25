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Беглов предложил учредить День работника ФСИН
Сегодня, 12:47
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nastya960

Беглов предложил учредить День работника ФСИН

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Отмечать его предлагается 12 марта.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил установить в России новый праздник — День работника ФСИН. Законопроект опубликован на сайте Заксобрания.

В документе праздник называется "День работника уголовно-исполнительной системы" и отмечать его предлагается 12 марта.

Принимая во внимание значимость и важность деятельности органов уголовно-исполнительной системы, предлагается установить профессиональный праздник.

выдержка из пояснительной записки

При этом в России уже 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел, который был утвержден в 2011 году.

Ранее губернатор Петербурга рассказал о планах по дорожному строительству в городе.

Фото: Piter.tv

Теги: беглов, праздник, фсин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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