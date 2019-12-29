В Петербурге может появиться структура по реализации нацпроектов

Создание единого коллегиального органа предложил губернатор Беглов.

В Петербурге могут создать единый коллегиальный орган по реализации нацпроектов, соответствующую идею подал губернатор Александр Беглов на съезде Совета муниципальных образований города 26 февраля. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, создание подобного органа нужно для вовлечения местного самоуправления в задачу реализации проектов "Родной район", "Жилье и городская среда".

Комитет финансов получил распоряжение укрепить ресурсную базу и выравнять бюджеты муниципалитетов. Кроме того, Беглов намерен обратиться к министерству экономического развития с просьбой разрешить МО городов федерального значения участвовать во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика". На данный момент города лишены такой возможности, а конкурс позволяет получить до миллиарда рублей за победу.

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Фото: пресс-служба Смольного